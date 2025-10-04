KSK’de bilet isyanı

Mütevazi bir kadroyla Basketbol Süper Ligi'ne başlayan ve özellikle iç saha maçları büyük önem arz eden Karşıyaka Basketbol Takımı'nda taraftarlar yarın oynanacak Yukatel Merkezefendi maçının bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor karşısında kötü bir oyunla mağlup olan Kaf- Kaf'ta basketbolseverler, sezonun ilk iç saha karşılaşmasında tam biletin 500, öğrenci biletinin ise 250 TL olmasını pahalı bulduklarını ve yönetimin bir an evvel fiyatları makul bir seviyeye çekmesi gerektiğini sosyal medyada paylaştığı mesajlarla iletti.

TARAFTARLARDAN AÇIKLAMA

İzmir ekibinin önemli taraftar gruplarından Üniversiteli Karşıyakalılar Birliği, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ölüm kalım mücadelesi vereceğimiz bu sezonda, pazar günü direkt rakibimiz Merkezefendi ile oynayacağımız maçın bilet fiyatları oldukça yüksek. Yönetimimizin, mevcut ülke ekonomisini de göz önüne alarak, Karşıyakalı aileleri ve özellikle öğrencileri düşünerek bilet fiyatlarında indirim yapacağına şüphemiz yoktur. Pazar günü saat 18.00'de, sezonun en kritik maçlarından birinde Arena Cehennemi'ni hep birlikte yaratalım."