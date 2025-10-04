  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Spor ManU’da Amorim’den eleştirilere yanıt

MANCHESTER United Teknik Direktörü Ruben Amorim, son dönemdeki sonuçların ardından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Portekizli teknik adam, geçmişe değil, bugüne odaklandığını vurguladı. Amorim, "Bu eleştiriler normal. Sonuçlardan kaçamazsınız. Evet, geçen sezondan kalan bir yük var ama benim için geçen sezonun artık bir önemi yok. Bu sezon altı maç oynadık ve üçünü kaybettik. Sistemle ilgisi yok. İnsanların farklı görüşleri olması gayet doğal" ifadelerini kullandı. Takımın sahadaki pozisyonlarından ziyade istikrara ihtiyaç duyduğunu belirten Amorim, kötü sonuçlar sonrası gelen eleştirilere "Konuşma değil, gösterme zamanı" sözleriyle yanıt verdi.

