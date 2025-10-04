Millilerin rakipleri bugün belli olacak

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi, bugün İtalya'da gerçekleştirilecek. Grup aşamasında A Milli Erkek ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği organizasyonun kura çekimi, Bari kentinde saat 21.45'te başlayacak. Kadınlar şampiyonasında Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde Sırbistan, Hollanda, İtalya, Polonya, Fransa, Bulgaristan, Ukrayna, Slovakya, Almanya, Belçika, Slovenya, Karadağ, İspanya, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya, Macaristan, Portekiz, Letonya ve Avusturya, yer alacak. 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Finlandiya, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde yapılacak. Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Finlandiya, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Slovenya, Fransa, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna, Almanya, Portekiz, Türkiye, Danimarka, Belçika, Çekya, Estonya, İsviçre, Yunanistan, Slovakya, Letonya, İsrail, İsveç ve Kuzey Makedonya mücadele edecek.