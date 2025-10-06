Ayhancan Güven’den tarihi zafer

RED Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı. FIA sürücü sınıflandırmasında 'Altın' kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Güven, Porsche Fabrika Pilotu olarak da uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor.

BAKAN BAK'TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon olan Ayhancan Güven'i tebrik etti. Bakan Bak, kutlama mesajında şunları kaydetti: "Sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven'in başarılarının devamını diliyorum."