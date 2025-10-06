Bodrum güle oynaya

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sipay Bodrum FK, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi ve 3'te 3 yaparak zirvedeki yerini korudu. 5. dakikada savunma arkasına sarkan Seferi'nin pasında Celal Dumanlı'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 18. dakikada kullanılan kornerde topa hareketlenmek isteyen Mohammed'i düşüren Burak'ın hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Fredy top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-0. 30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Brazao rakiplerini geçerek yaptığı şık vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.

SEFERI İLK YARIDA DUBLE YAPTI

39. dakikada Cenk'in pasında topla buluşan Seferi, rakibini şık bir çalımla geçerken, ardından çektiği şutla ağları havalandırdı: 4-0. 44. dakikada Fredy'nin son çizgiden çevirdiği topa yine Seferi dokundu: 5-0. Karşılaşmada ilk yarı Bodrum FK'nın 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar ilk yarıda elde ettiği 5-0'lık skor avantajıyla birlikte ikinci yarıda kendisini zorlamadı. Mücadeleyi Bodrum FK ilk yarıda attığı gollerle 5-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.

EŞER'DEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, geçen hafta oynanan Manisa FK maçına göre kadroda tek değişiklik yaptı. Eşer, bu hafta Hatayspor karşısında geçen haftaki Ege derbisinde görev verdiği genç forvet Ali Habeşoğlu'nun yerine deneyimli golcü Celal Dumanlı'ya ilk 11'de şans verdi.