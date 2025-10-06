Fener fırsat tepti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Samsunspor'la golsüz berabere kaldı. 18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı. 24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin şutunda Okan topu kurtardı. 35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı. İlk yarı golsüz tamamlandı.

TARIK GEÇİT VERMEDİ

52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. 64. dakikada Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi. Maçta gol sesi çıkmadı ve iki ekip puanları paylaştı.

TEDESCO 1'İ ZORUNLU 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği İsmail Yüksek ve Nene'yi yedeğe çekerken kaleci Ederson ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Alman teknik adam, bu oyuncuların yerine kaleci Tarık Çetin, Szymanski ve Alvarez'i oynattı.

MAÇ ÖNCESİ EDERSON ŞOKU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden kaleci Ederson'un maçtan bir gün önceki antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında dün oynanan maçın kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson'un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."