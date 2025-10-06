F.Karagümrük:0 Gaziantep FK:2

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 52. dakikasında konuk takım penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Camara, Muhammed Kadıoğlu ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim, topu kaleci Grbic'in sağından ağlara gönderdi: 0-1. 69. dakikada soldan aldığı topla ceza sahasına girerek son çizgiye inen Lungoyi, pasını kale önündeki Kozlowski'ye çıkardı. Polonyalı futbolcu uygun durumda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2. 90+3. dakikada Bacuna'nın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü. 90+7. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu VAR uyarısıyla izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Tayyip Talha'nın Serginho'ya faul yaptığını belirleyerek penaltı kararı verdi. 90+8'de Fofana penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı ve maç 0-2 sona erdi.