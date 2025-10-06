Tire-Çoruhlu: 5-0

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta İzmir derbisinde Tire 2021 FK, sahasında İzmir Çoruhlu'yu 5-0'lık farklı sonuçla yendi. Konuk ekipte 33'te Halil İbrahim ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sarı-kırmızılılar 35'te Atakan'ın kaydettiği golle öne geçti. 1-0. Ev sahibinde 45+1'de ise Anıl direkt kırmızı kart gördü. 65'te Mustafa Çalışkan penaltıdan ağları havalandırdı: 2-0. 68'de sahneye tekrar Atakan Akbulut çıktı: 3-0. 75'te Mert Korkmaz farkı 4'e taşırken, 90+2'de Mustafa Çalışkan skoru belirledi: 5-0.