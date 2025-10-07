Bal-Kes beyaz bir sayfa açtı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı hazırlanmasına rağmen, saha dışında birçok krizle boğuşan Balıkesirspor nihayet güldü. Önce sezon başında futbolcularına maddi sıkıntılar sebebiyle lisans çıkaramama tehlikesi yaşayan, bu badireyi atlattıktan sonra bir önceki hafta oynanan Kütahyaspor karşısında hakemin tartışmalı kararıyla 2-0 önde iken beraberliğe razı olan kırmızı-beyazlılar, ilk 4 haftada galibiyet alamayınca yönetim, görevi bırakmayı kararlaştırıp olağanüstü kongreye gitmişti. Tüm olumsuzluklara rağmen Ege ekibi, geçtiğimiz pazar günü evinde Afyonspor engelini farklı geçerek üstündeki kara bulutları dağıttı.

LİGE ADETA YENİDEN BAŞLADI

Zayıf rakibini Tayfun, Artun, Ali Sinan ve Sedat Yiğit'in golleriyle 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar 5 maç sonunda ilki yaşadı. Grupta puanını 5 yapan Balıkesirspor moral tazeleyerek lige yeniden başladı. Cem Kavçak'ın öğrencileri ayrıca bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Bal-Kes, sıralamada 9. sıraya yükseldi. Kırmızıbeyazlı takım, ligin 6. haftasında Alanya 1212'ye konuk olacak. Balıkesirspor, ligde önümüzdeki 5 karşılaşmada sıralamada kendisinden alt sıralarda yer alan takımlarla karşılaşacak. Bu 5 maçta alınacak puanlar sezonun geri kalanı için Ege temsilcisinin kaderini belirleyecek.