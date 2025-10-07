Buldozer bodrum

Birinci Lig'de Bodrum FK fırtınası esiyor. Ligde milli ara öncesinde evinde düşme potasındaki Hatayspor'u ilk yarıda attığı gollerle 5-0 yenen Muğla ekibi zirveye ambargo koydu. Yeşil-beyazlılar, 9 hafta sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puanla liderliğini sürdürdü. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Bodrum ekibi, yeniden Türkiye'nin devlerinin arasına dönme sinyali verirken, en yakın rakibi Esenler Erok'un halen 1 puan önünde konumlanıyor. Son 3 haftada evinde Vanspor'u 2-0, deplasmanda Manisa FK'yı 4-0 yenen yeşil-beyazlılar, Hatayspor galibiyetiyle 3'te 3 yapmayı başardı. 3 maçtır gol dahi yemeden rakiplerini mağlup eden yeşil-beyazlılar, golcü kimliği ile de dikkat çekti. Bodrum FK, müthiş bir seri yaptığı son üç maçta toplam 11 gol atarak alkış topladı. Bodrum FK'da adeta gol makinelerine dönüşen Brezilyalı orta saha Fredy ve Arnavut forvet Seferi, Hatay ağlarını da boş geçmedi.

MÜTHİŞ İKİLİ SAHNEDE

Fredy mücadelenin 20. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, Seferi de 39'uncu ve 44'üncü dakikalarda fileleri havalandırdı. Seferi ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, Fredy ise toplam 6 gol kaydetti. Sezona 2 beraberlikle başladıktan sonra son 7 karşılaşmanın 6'sını kazanarak zirveye damga vuran Bodrum ekibi bekleme yapmadan Süper Lig'e dönmek için taraftarının umutlarını artırdı.

BURHAN EŞER: DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burhan Eşer, milli araya güzel bir galibiyetle girdiklerini belirtti. Hatayspor maçında coşkulu bir futbol ortaya koyduklarını belirten Eşer, "Farklı kazanarak liderliğimizi sürdürdük. Milli arada çok fazla çalışacağız. Elbette eksik olduğumuz yönler bulunuyor. Bunları düzeltmek için önümüzde iyi bir zaman var. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu.