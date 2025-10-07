Göztepe Bayramı

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Başakşehir'i Juan'ın 43. dakikada attığı klas golle 1-0 mağlup eden Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürürken milli araya da 16 puanla 3. sırada girdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor'un puan kaybettiği haftada fırsatı iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Avrupa yolunda umutlarını tazeledi. Tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atan Göz- Göz, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup unvanını da korudu. Hücumdaki başarılı performansına ek olarak Göztepe, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumuna da yükseldi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Geride kalan 8 haftada yalnızca 2 kez topu ağlarında gören Göz-Göz, kazandığı hiçbir maçta kalesinde geçit vermedi. Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı 3-0, Fatih Karagümrük'ü (D) 2-0 ve Başakşehir'i 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve Eyüpspor (D) karşısında golsüz beraberlikle sahadan ayrıldı. Göztepe sadece Konyaspor ve Kayserispor (D) ile oynadığı 1-1'lik maçlarda kalesinde gol gördü. Genç kadrosuyla Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Başakşehir galibiyetinden sonra sevincini taraftarlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü kaydeden Juan, kendini affettirdi. Maçın 26'ncı dakikasında kazanılan penaltıda topu auta yollayan Juan önce büyük moral bozukluğu yaşasa da, 43. dakikada ise jeneriklik bir gole imza attı ve tribünleri ayağa kaldırıp galibiyetin baş mimarı oldu.

MATEUSZ LİS PERFORMANSIYLA ADETA PARLADI

Geçtiğimiz sezon eleştirilerin odağında yer alan Mateusz Lis, bu sezon gösterdiği performansla kendini yeniden kanıtladı. Oynanan 8 maçın tamamında 90 dakika görev yapan tecrübeli kaleci, 720 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 6 maçta kalesini gole kapatan Polonyalı eldiven, sergilediği kurtarışlarla birçok maçta ön plana çıktı. Mateusz Lis, bu çıkışıyla sezonun en formda oyuncularından biri olurken, takımın vazgeçilmez isimleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

EMERSONN PATLAMA YAPTI

Süper Lig ekibi Göztepe'den sezon başında Fransa temsilcisi Toulouse'a transfer olan genç Brezilyalı futbolcu Emersonn Correia, yeni takımında adeta parlamaya başladı. Ligue 1'in 8. haftasında oynanan Lyon karşılaşmasında sonradan oyuna giren Emerson, attığı iki golle Toulouse'a altın değerinde bir galibiyet getirdi. 72. dakikada oyuna dahil olan 21 yaşındaki oyuncu, 87. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirirken, 90+6. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti ve Toulouse'u 2-1'lik galibiyete taşıdı.

GÖZ-GÖZ'ÜN DEĞİŞMEZ İKİLİSİ

Göztepe'de sol kanat Amin Cherni ve sağ kanat Arda Okan Kurtulan, takımın değişmez ikilisi olmayı bildi. Sezonun geride kalan 8 haftasında her iki futbolcu da tüm maçlara ilk 11'de başlayarak istikrarın simgesi oldu. Sol kanatta görev yapan Cherni, 695 dakika sahada kalırken, savunmaya ek olarak, 2 asistlik performans sergiledi. Sağ kanatta forma giyen genç oyuncu Arda Okan Kurtulan ise 681 dakikalık süre zarfında kritik müdahalelerini, 1 asistle süsledi.

STOILOV İÇİN YETERLİ DEĞİL

Sarı-kırmızılıların deneyimli Bulgar çalıştırıcısı kazandıkları için çok mutlu olduğunu kaydederken, oynanan futbolun kendisini tatmin etmediğini belirtti

Teknik direktör Stanimir Stoilov maçın ardından yaptığı açıklamalarda galibiyetin önemli olduğunu ancak oynanan futbolun kendisini tatmin etmediğini dile getirdi. Güçlü bir rakibe karşı kazandıklarını vurgulayan Bulgar teknik adam, "3 puan almak bizim için çok önemliydi ve bunu başardık. Bu nedenle de çok mutluyuz. Belki de evde oynadığımız en iyi maç değildi. Maç içerisindeki futbol tarzımızdan çok hoşlanmadım. Bu beni çok tatmin etmedi. Ama biraz önce belirttiğim gibi, 3 puan bizim adımıza çok önemliydi ve bunu kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

"CEZALAR SON BULSUN"

Taraftarların kendilerini inanılmaz bir şekilde desteklediğini vurgulayan Stoilov, "Onlar bizim en büyük destekçimiz ve bu da oyuncularımızın sahada her zaman elinden gelenin en iyisini verme, gelişme ve en iyi performansı sergileme zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Umarım taraftarlar adına alınan cezalar artık sona erer çünkü onlar bizim için çok değerli. Biz, taraftarlarımızla birlikte coşkulu bir şekilde, stadımızın dolu olduğu maçları oynamaya alıştık. Umarım gelecek maçta hepsi tekrar gelir" yorumunu yaptı.