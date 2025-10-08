Bodrumlu Dimitrov Türkiye’ye rakip

Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Bodrum FK'nın yıldızları kendi ülkelerinin milli takımına seçilme gururu yaşıyor. Bulgar oyuncu Zdravko Dimitrov, Dünya Kupası Eleme Grubu'nun 3. haftasında, görev verilmesi halinde A Milli Futbol Takımımıza rakip olacak. 11 Ekim'deki karşılaşma Levski Sofya'nın stadında oynanacak. Ayrıca yeşilbeyazlıların genç oyuncusu Ali Habeşoğlu, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 10 Ekim'de evinde Litvanya, 14'ünde de deplasmanda Macaristan önünde teknik direktör Egemen Korkmaz'dan görev bekleyecek. Arnavut stoper oyuncusu Arlind Ajeti Dünya Kupası eleme maçları kapsamında 11 Ekim'de Sırbistan, Fredy de ülkesi Angola ile bugün Esvatini karşısına çıkacak.