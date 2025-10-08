KSK’nin mazereti yok

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta iç sahada Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak 5'inci haftada ilk puan kaybını yaşayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür hiçbir mazeretin galibiyetin kaçmasına bahane olmadığını söyledi. Hakemin kötü yönetimi veya Alsancak Stadı yerine ilk kez İzmir Atatürk Stadı'nda oynamalarının kesinlikle mazeret ve bahane olmadığını belirten Basatemür, "Puan kaybının hiçbir bahane ve mazereti olamaz. Bu tip maçlarda kilidi duran toplarla çözebilirsiniz. Ancak biz duran topları iyi kullanamadık" dedi.

'FORMÜLLER ÜRETECEĞİZ'

"Bahane üretmek yerine sorunu çözmek için çok çalışacağız" diyerek sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımız geçmiş karşılaşmalarda malarda neler yapabileceklerini gösterdi. Bundan sonraki karşılaşmalarda da gösterecekler. Sahada içinde iyi performansı olan 4-5 arkadaşımız vardı. Ancak maçları kazanmak ve hedefe ulaşmak için bu sayının daha fazla olması gerekiyor. Biz eksiği kendimizde arayacağız ve ona göre formüller üreteceğiz" diye konuştu. Kaf-Kaf'ta bu maç öncesi sakatlanıp oynayamayan takımın kilit ismi ofansif orta saha Onur İnan'ın tedavisi sürüyor.

TARAFTARIN STAT ÇIKIŞI

Yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı için taraftarlar, yetkililere ve siyasilere seslendi. Yapılan açıklamada, "Bu mesele siyaset değil, adalet ve hakkaniyet meselesidir. Karşıyaka, emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyor. Artık söz değil, icraat zamanı!" ifadelerini kullandı. "Karşıyaka taraftarları olarak yıllardır sabırla, inançla ve sevdamızın büyüklüğüne yakışır bir duruşla stadımızı bekliyoruz" diyen taraftarlar, "Bizler artık mazeret değil, çözüm istiyoruz. Bu kentin gururu olan Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği stadyumun bir an önce hayata geçirilmesi için; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı gerekli tahsis işlemini tamamlamaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de süreci eşgüdüm içinde hızlandırmaya davet ediyoruz."