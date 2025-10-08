Muğla fırtınası

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, 18 yıl sonra döndüğü ligde başlattığı galibiyet serisini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamladıktan sonra kentteki kanaat önderlerini de bir araya getirmeyi başaran yeşil-beyazlılar, 7'nci haftanın kapanış maçında Bodrum İlçe Stadı'nda Erbaaspor'u 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Bucaspor 1928 (D), Kepezspor ve İnegölspor (D) maçlarını gol yemeden kazanıp zirveye doğru yaklaşan Ege temsilcisi, son hafta elde ettiği Erbaaspor galibiyetiyle puanını 14 yapıp grubunda 3'üncü sıraya kadar yükseldi.

İLK HAFTA BAY GEÇTİ

Sezonun ilk haftasını bay geçtiği için grupta 1 maçı da eksik olan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, seri galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti. Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli teknik adam, takımın performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Bu haftayı da galibiyetle kapatmak çok önemliydi. Son dakikaları 10 kişi oynadık. Gereken skoru alarak yolumuza devam ediyoruz" dedi. Zorlu bir fikstüre girecek olan Muğlaspor pazar günü deplasmanda Play-Off'u hedefleyen İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Ardından 24 Erzincan'ı konuk edecek olan Ege ekibi, sonrasında zirve yarışındaki rakiplerinden Adana'ya konuk olacak.