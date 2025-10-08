Uşak bu hafta telafi edecek

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zirve koltuğunda oturan Uşakspor, geçtiğimiz hafta liderlik yarışındaki en güçlü rakiplerinden Eskişehirspor maçındaki kaybını telafi etmek istiyor. Uşak ekibi, Es-Es ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten kırmızı-siyahlılar, yenilmezlik serisini sürdürse de zirve yarışında kritik iki puan bıraktı. Uşak temsilcisi, bu hafta oynayacağı maçta Eskişehirspor beraberliğini telafi etmeye kararlı. Ligin en formda takımlarından biri olarak dikkat çeken Uşakspor, kendi sahasında Bornova 1877 ile oynayacak. Kırmızı- siyahlılar, alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor.