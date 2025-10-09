Aslan Liverpool hattı

Galatasaray, kış transfer dönemi için erken kolları sıvadı. Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, ara dönemde de Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen kanat oyuncusu ile ilk görüşmelerin başladığı iddia edilirken, Mısırlı 33 yaşındaki oyuncunun da transfere sıcak baktığı ifade edildi. Salah'ın İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı sürüyor. G.Saray'ın Salah hamlesine karşılık Premier Lig lideri Liverpool'da karşı atağa geçti.

EN GÖZDE İSİM

Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya kadroya katılan Fil Dişi Sahilli futbolcuyu, Liverpool yakın takibe aldı. Devler Ligi'nde Galatasaray'a yenildikleri maçta Singo'nun performansına hayran kalan İngilizler, kış transfer döneminde bir hamle yapacak.

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ

Kariyerinde Basel, Fiorentina, Roma, Chelsea ve Liverpool gibiekiplerde forma giyen Mohamed Salah, farklı kulüplerle toplam 12 kupa kazandı. İngiltere'de 4 kez gol kralı olan oyuncu aynı zamanda Ada'da üç defa da yılın futbolcusu seçildi.

MAURO ICARDI BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray'da, sakatlıktan yeni çıkan ve Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasıyla geri plana düşen Mauro Icardi belirsizliği yaşanıyor. Golleriyle sahaya dönen Arjantinli yıldız, buna rağmen bir türlü eski fiziksel formunu bulamaması nedeniyle eleştiriliyor. Özellikle son Beşiktaş mücadelesinde oyuna girdikten sonra hiçbir ikili mücadelede ayakta kalamayan Arjantinli santrforun, hocası Okan Buruk'un yüzüne bakmaması da tepki çekmişti. Milli aradan sonra eski formuna kavuşup kavuşamayacağı merak edilen Icardi'nin Galatasaray'la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcu yeni sözleşme beklentisini kulübe iletmiş durumda. Ancak henüz karara varamayan Galatasaray yönetimi, oyuncunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre yeni sözleşme konusunda net adımı atacak.