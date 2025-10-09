Milli Takım yarın yolcu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız cumartesi günü oynayacağı Bulgaristan maçı için yarın Sofya'ya gidecek.

Ay-yıldızlılar, 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.15'te Bulgaristan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sofya'ya gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, yarın stadyumda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek. Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak maçın hemen ardından İstanbul'a dönecek olan ekibimiz yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. Ay-Yıldızlılar, Türkiye-Gürcistan maçı öncesindeki resmî antrenmanını 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da yapacak ve aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçecek ve salı günkü karşılaşma öncesinde bu şehirde konaklayacak.