Barış Alper de imzaya yakın

Aslan, sezon başında yaşanan krizin ardından takımda kalan milli futbolcuyla yeni sözleşme şartlarında anlaşmaya varmak üzere.

Galatasaray, yaz transfer döneminde ayrılığı gündeme gelen ancak takımda kalan Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Sarıkırmızılıların yaptığı yeni sözleşme teklifi belli oldu. Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM, Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için teklif yapmıştı. NEOM'dan gelen teklife olumlu yaklaşan ve ayrılmak isteyen Barış Alper, yapılan görüşmelerin ardından sarı-kırmızılı kulüpte kalmıştı. Suudi Arabistan ekibi, milli futbolcu için 4 yıllık sözleşme ile toplamda 50 milyon Euro maaş önermişti. Ancak NEOM'un Galatasaray'la yaptığı bonservis görüşmelerinden sonuç çıkmayınca milli futbolcu Galatasaray'da kalmıştı.

MİLLİ ARA SONRASI

Ara transfer sezonu yaklaşırken G.Saray'ın tekrar masaya oturduğu Barış Alper'in yıllık 7.5 milyon Euro maaş istediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin ise 5 milyon Euro ve bonusları içeren bir teklif yaptığı, tarafların anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı. Görüşmelerin neticelenmesi için milli aranın sona ermesi bekleniyor.

