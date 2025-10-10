Kenan Yıldız’a Barcelona ilgisi

Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Kenan Yıldız, son olarak Barcelona'nın transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Fichajes'in haberine göre, Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Juventus formasıyla kısa sürede parlayan milli futbolcu, hem teknik direktör Hansi Flick'in hem de başkan Joan Laporta'nın öncelikli hedefi olarak öne çıktı. Juventus, genç yıldızı satmaya sıcak bakmıyor ve kapıyı 70 milyon Euro seviyesinde açıyor. Bu rakam, ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona için oldukça yüksek. Haberde, Kenan Yıldız'ın da şimdilik Juventus'a odaklanmış durumda olduğu ifade edildi.