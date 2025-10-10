PSG’den Yamal’a 230 milyon Euro

FRANSA devi Paris Saint-Germain yönetimi, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ı transfer etme planlarını yeniden gündeme aldı. İspanyol Defensa Central gazetesinin haberine göre Fransız kulübü, genç yıldızın teknik direktör Luis Enrique'nin uzun vadeli projesine mükemmel şekilde uyum sağlayacağını düşünüyor. PSG'nin 230 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve böylece futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirebileceği belirtildi. Bu meblağ PSG'nin 2017'de Neymar için ödediği 222 milyon Euro'luk rekoru da aşacak. Ancak Yamal'ın Barcelona ile 30 Haziran 2031'e kadar süren sözleşmesinde serbest kalma bedelinin 1 milyar Euro olması bu transferi zora sokuyor.