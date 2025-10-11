Fırtına’nın hedefi Verschaeren

Trabzonspor, ocak ayı transfer döneminde yapacağı hamleler için çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililer, orta sahada 8 ve 10 numara olarak oynayabilen bir isim arıyor. Fırtına'da Yari Verschaeren'in adı öne çıkıyor. Belçika'da Anderlecht'te oynayan 24 yaşındaki yıldız için yaz transfer döneminde de teklif iletilmişti. Anderlecht'te kontratı Haziran 2026'da bitecek Verschaeren'in ara transfer döneminde ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon Belçika ekibinde toplam 11 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, rakip filelere 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

DEĞERİ 4 MİLYON EURO

ANDERLECHT altyapısından yetişen ve 2019 yılından beri A takımda yer alan Verschaeren, kariyerinde daha önce hiç farklı takımda oynamadı. Belçika kulübünün de genç yıldızı elden çıkarmaya olumlu baktığı ve tekliflere açık olduğu ifade edildi. Trabzonspor'un yakından takip ettiği 24 yaşındaki Verschaeren'in piyasa değeri 4 milyon euro olarak gözüküyor. Anderlecht altyapısından yetişen ve kariyerinde daha önce başka takımda forma giymeyen Belçikalı futbolcu, 2010 yılında 9 yaşında Anderlecht altyapısına girmişti. Verschaeren'in Trabzonspor'un takibinde olduğu Belçika basınında da yer aldı. Fırtına'nın bir kez daha Belçikalı genç yıldız için Anderlecht'le temas kurabileceği aktarıldı.