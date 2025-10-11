KSK’den dev adım

İzmir futbolunda kendisinden sonra en eski kulüp olan Altay'la birlikte şirket statüsünde yönetilmeyen iki takımdan biri olarak kalan 113 yıllık Karşıyaka'da senelerdir konuşulan ancak hayata geçirilemeyen şirketleşme için ilk adım atıldı. Yeni 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği kulüplerde şirketleşme için toplam üye sayısının 4'te 3'nün kongreye gelerek şirketleşme kararı için yüzde 51'nin onay vermesi gerekirken mevcut üye yapısıyla bunu yapması imkansız olan Karşıyaka'da yönetim harekete geçti. Daha önce üye yapılmalarına rağmen çoğu yıllardır aidat ödemeyen 5 bin civarında üyesi bulunan yeşilkırmızılılarda yönetim açıklama yaparak aidat borçlarının 30 gün içinde ödenmesini istedi.

TARAFTAR YÖNETİME SESLENDİ

Karşıyaka yönetimi, 26 Ağustos'taki son kongrede alınan karar doğrultusunda yönetim kurulunun 15 Eylül tarihli kararı gereğince 6 yıllık aidat borcu olan üyelerin 30 gün içinde Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki kulüp binasındaki muhasebe noktasına ödeme yapmalarını talep etti. Yönetim, mali disiplin süreci başlatıldığını, üyelik aidatları, bağışlar, altyapılarda alınan sporcu aidatları ve ürün satışları dahil olmak üzere şubelerde tüm ödemelerin yalnızca kredi kartı üzerinden kabul edileceğini de duyurdu. Karşıyaka'da amacın mevcut üyeleri kaybetmek değil üyeliği güçlendirmek olduğunu savunan sosyal medyadaki bazı taraftar sayfaları ise üyelik silmekten önce ödemeler için çözüm üretilmesi gerektiğini savundu. Şehir ve ülke dışında yaşayan kulüp üyelerinin salona giderek ödeme yapamayacağını, kulüp muhasebesinin yalnız mesai saatlerinde açık olduğu için çalışan taraftarların da sorun yaşadığını vurgulayan taraftar sayfaları, online ödeme sistemine geçilmesi için yönetime çağrıda bulundu.