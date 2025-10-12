Bodrum’un kayıp yıldızı: Okita

Trendyol 1. Lig'de 9 hafta geride kalırkan, Sipay Bodrum FK'nın deneyimli futbolcusu Jonathan Okita, formaya hasret kaldı. Geçen sezonun devre arasında Anderlecht'ten büyük ümitlerle transfer edilen 29 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, bu sezon hiçbir maçta şans bulamadı. Geçen sezon 19 maçın 13'üne 11'de çıkan ve mutlak gol fırsatlarından yararlanamayarak, fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen deneyimli futbolcu, takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Sezon başında gönderilecekler listesinde yer alan Okita, takım bulamayınca Muğla ekibinde yer almıştı. Takımla birlikte çalışmalarını sürdüren 1996 doğumlu oyuncu, teknik direktör Burhan Eşer'in gözüne giremedi. Eşer, 1. Lig'deki ilk 9 haftada forvet hattında Ali Habeşoğlu, Celal Dumanlı, Zdravko Dimitrov, Pedro Brazao ve Taulant Seferi'ye ağırlıklı olarak şans verdi.