Derbi Söke’nin

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ilk galibiyetini arayan Altay, sahasındaki Ege derbisinde Söke 1970 SK'ya farklı mağlup oldu: 1-4. 4. dakikada Ege Parmaksız'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Murat Uluç'un şutu direğin dibinden auta gitti. 44'te sağ kanattaki serbest vuruşta Cengizhan'ın ortasında İsa Güler'in kafa vuruşunu kaleci Ulaş Hasan çıkardı. Seken topu Latif Aklan ağlara yolladı: 0-1. 52'de Özgür Özkaya'nın serbest vuruştan ortasında Arif Yanarlı kafayı vurdu, kaleci İbrahim Bağcı topun sahibi oldu.

PEŞ PEŞE GOLLER

62'de ani gelişen Söke atağında İsa Güler'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay Köylü düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 73'te İsa Güler'in pasında Bedirhan Yıldız tek vuruşla fileleri havalandırdı: 0-3. 77'de İsa Güler'in çaprazdan vuruşunda kaleci Ulaş Hasan gol izni vermedi. 83'te Ramazan Övüç'ün pasında Kubilay Köylü ağları havalandırdı: 4-0. 90+2'de Söke savunmasının hatasında topu kapan Ali skoru belirledi: 1-4.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

Altay taraftarı, bakımda olan Alsancak Mustafa Denizli Stadı yerine siyah-beyazlıların Sökespor 1970'i ağırladığı İzmir Atatürk Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı. Maraton tribünde toplanan 4 bine yakın Altay sevdalısı 90 dakika takımını destekledi. 50 kadar Sökespor taraftarı da kendilerine ayrılan maraton tribünün diğer tarafında takımına tezahüratlarda bulundu.

FOTOĞRAFLAR: LEVENT ARIÖZ