Manisa FK’da Taner Taşkın’ın milli gururu

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde Taner Taşkın, milli takımlara verdiği 5 oyuncuyla gurur duyduklarını söyledi. "Gençlere dokunmak beni çok mutlu ediyor" diyen Taşkın, "Ada İbik, Ayberk Karapo, Osman Kahraman, Yunus Emre Yüce ve kaleci Saim Sarp Bodur, Ay Yıldızlılar'ın çeşitli kategorilerinden davet aldı. Bu durum, verdiğimiz emeklerin karşılığını görmek açısından çok sevindirici. Gençleri kazanmak için onlarla puan kaybetmek gerekiyor. Biz bunu göze aldık. Ama karşılığını da gururlanarak alıyoruz. Erzurumspor maçıyla birlikte ve daha sonraki karşılaşmalarda da artık puanlar alarak çıkardığımız yeni yeteneklerin meyvesini toplayacağız" dedi.