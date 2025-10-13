Göz-Göz potada ilk kez mağlup

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan Göztepe, Gaziantep Basketbol karşısında parkeden 97-61'lik skorla yenik ayrıldı. Göz-Göz, bu sonuçla ilk mağlubiyetini aldı. Ribaundlarda 43-28, asistte 28-14 fark yapan Gaziantep top kaybından atılan sayılarda 42-28 üstünlük sağladı. İlk periyod 23-15 Gaziantep üstünlüğü ile son buldu. Göz-Göz, ikinci çeyrekte iki yabancısı ile oyunda kalmaya çalıştı, ancak 16 asist üreten ve iki yabancısından 21 sayı bulan Gaziantep devreyi 45-31 önde tamamladı. Üçüncü periyotta da Göztepe istediği performansı sergileyemezken, hücumda tamamen organizasyon dışı kaldı ve son çeyreğe 37 sayı farkla 74-37 geride gitti. Son periyotta bitime 8 dakika kala skoru 82-41'e getiren Gaziantep karşısında tutunamayan İzmir ekibi mücadeleyi 97-61 kaybetti.