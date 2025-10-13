Merkezefendi gurbette kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Yukatel Merkezefendi, deplasmanda Anadolu Efes'e konuk oldu. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi İstanbul temsilcisi 90-72 kazandı. Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte lige 3'te 3 ile başlamış oldu ve puanını 6'ya yükseltti. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise 4 puanda kaldı. Anadolu Efes'te Isaia Cordinier, 18 sayı 7 ribaund ile galibiyetin en büyük mimarlarından oldu. Merkezefendi'de Javontae Hawkins ve Emre Tanışan'ın 13'er sayısı mağlubiyete engel olamadı. Anadolu Efes, ligin 4. haftasında Karşıyaka deplasmanına gidecek, Merkezefendi ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.