  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Merkezefendi eli boş döndü

Merkezefendi eli boş döndü

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Merkezefendi eli boş döndü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Anadolu Efes'e konuk olan Merkezefendi Belediyesi Basket parkeden 90-72 mağlup ayrıldı. Dış sahadaki son iki maçını kaybeden Denizli ekibi 3 maç sonunda 1 galibiyette kaldı. Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "Rakipte 4 numara pozisyonunda Ercan Osmani'nin etkisini biliyorduk. Hans'ın eksikliğinde o bölgeyi elimizden geldiğince savunmaya çalıştık ama maçın başında geri düşmemize sebep olmasını engelleyemedik. İkinci periyot geri döndük ama Anadolu Efes gibi takımlara o farkı verdiğiniz zaman yakalayıp geçmeniz pek mümkün olmuyor. İki haftadır dışarıdayız, şimdi eve dönüp hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA