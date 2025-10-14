Mike Maignan’dan UEFA kararına tepki

İTALYA Serie A'daki Milan-Como ile La Liga'daki Villarreal-Barcelona maçları, kıta dışındaki statlarda karşılaşacak. UEFA, maçların oynanması için yapılan başvuruları kabul etti. İki ekibin maçları için alınan bu kararın ardından futbolculardan tepki geldi. Milan forması giyen Adrien Rabiot ise konuyla ilgili, "Milan - Como maçını Avusturalya'da oynamak tamamen çılgınlık! Lig görünürlüğü ve artan ekonomik anlaşmalar var ve tüm bunlar bizim kontrolümüz dışında. Maç programları ve oyuncuların sağlığı hakkında çok şey söyleniyor ancak bunlar absürt!" dedi. Konuyla ilgili son açıklama yine Milan cephesinden geldi. İtalyan ekibinin kalecisi Mike Maignan, "Rabiot'un sözlerine tamamen katılıyorum. Günümüzde futbolun finansal yönü çok fazla önemseniyor ve diğer şeyleri unutuyoruz. Bu bir Serie A maçı. Neden yurt dışında oynanacağını anlamıyorum." şeklinde konuştu.