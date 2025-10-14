Milliler, Dünya Kupası yolunda Gürcistan’ı konuk ediyor!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda dördüncü maçına Gürcistan karşısında çıkıyor.

Grubun ilk maçında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadeleyi milli takım 3-2 kazandı. Ay-yıldızlı ekibin golleri Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'ndan (2) geldi.

GOL: 15' Kenan Yıldız, 22' Merih Demiral

11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Hakan, İsmail, Yunus, Arda, Kenan, Kerem

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

NOTLAR:

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

Milli takımda, İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Kamptan ayrılan Berke Özer'in yerine ise Muhammed Şengezer aday kadroya dahil edildi.

DÜNYA KUPASI YOLU

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.