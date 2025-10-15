Cicibaş’tan TFF’ye ziyaret

Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki makamında ziyaret etti. İkilinin fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Samimi geçen ziyarette yeşil-kırmızılıların başkanı Cicibaş'ın özellikle takımların çektiği ekonomik sıkıntılara dikkat çektiği öne sürüldü. Cicibaş'ın ayrıca stat mevzusunu da başkan Hacıosmanoğlu'na açtığı ve olumlu cevaplar aldığı iddia edildi. Ziyaretin sonunda Cicibaş, Hacıosmanoğlu'na Karşıyaka forması takdim ederken, Hacıosmanoğlu'ndan A Milli Takım formasını hediye aldı. Cicibaş'ın yakın çevresine ziyaretin ardından iki tarafından bir birini anladığını ve önümüzdeki günlerde daha somut adımlar atılmasını beklediğini dile getirdiği öğrenildi.