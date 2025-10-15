Montella ilk 11’de 4 degişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşısında takımı sahaya ilk 11'de yaptığı 4 değişiklikle sürdü. Deneyimli İtalyan çalıştırıcı, son oynanan ve 6-1 galibiyetimizle sonuçlanan Bulgaristan karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verdiği sağ bek Zeki Çelik, sol bek Ferdi Kadıoğlu, orta saha Orkun Kökçü ve kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı yedek kulübesine çekti. Montella, bu 4 ismin yerlerine ise Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün'e görev verdi. İspanya maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Bulgaristan maçında kadroda yer alamayan ve cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz ise yedekler arasında yer aldı.