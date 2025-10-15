Salonda döküldük

Ege Bölgesi'ni basketbol ve voleybolun en üst arenasında temsil eden kulüpler, kötü bir haftayı geride bıraktı. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ekiplerden Karşıyaka, Merkezefendi, Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket haftayı yenilgilerle kapattı. Sultanlar Ligi'nin açılış haftasında ise Göztepe, Aras Spor ve Aydın BŞB hafta sonu hüsran yaşamaktan kurtulamadı. Ligin ilk 2 haftasını 1 galibiyet, 1 beraberlikle tamamlayan Kaf-Kaf, Fenerbahçe'ye 87-73'lük skorla mağlup oldu.

4 TAKIM DA 1 GALİBİYET ALDI

İlk 2 haftayı Karşıyaka gibi, 1 galibiyetle geçiren Petkimspor, Galatasaray'a 80-75'lik skorla boyun eğdi. Mücadele başa baş geçse de İzmir ekibi üst üste 2. yenilgiyi önleyemedi. Yukatel Merkezefendi de, ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes karşısında 40 dakika boyunca varlık gösteremedi ve 90-72'lik yenilgiye razı oldu. Manisa Basket ise evinde ligin yeni ekibi Esenler Erokspor karşısında varlık gösteremedi ve 95-75 mağlup oldu. 4 Egeli de 3 haftayı 1'er galibiyetle bitirdi.

GELECEK HAFTA DERBİ VAR

Sultanlar Ligi'nde ise ilk sezonunu geçiren Göztepe, İzmir Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak sezona kötü başladı. Taraftarının müthiş desteğine rağmen istediği sonucu alamayan Göz- Göz, gelecek hafta Ege derbisinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sultanlar Ligi'ndeki diğer İzmir temsilcisi Aras Spor, sahasında filenin ekol ekiplerinden Fenerbahçe'ye 3-1 kaybederek hüsran yaşayan bir diğer Egeli oldu. Aydın Büyükşehir Belediyespor da deplasmanda Galatasaray'a 3-0'lık skorla boyun eğerek, ligin ilk haftasında hayal kırıklığı yaşamaktan kurtulamadı.