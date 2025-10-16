Fatih Terim’in yeni adresi Çekya oluyor

HAZIRLIK maçında Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek'in koltuğu sallantıya girdi. iSspot'un haberine göre olası teknik adam değişikliği için adı geçen isimlerin arasında Fatih Terim de bulunuyor. Şu anda Çekya'da Sportif Direktör olarak görev alan Pavel Nedved ile Al Shabab'da birlikte çalışan Terim'in aralarının iyi olduğu belirtildi. Bu sebeple de görev için federasyon içerisinde 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam bir seçenek olarak görülüyor. Haberde ayrıca diğer adaylar olarak da Michal Bilek, Lubos Kozel, Jindrich Trpisovsky ve Miroslav Koubek'in belirlendiği aktarıldı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda 5 maç oynayan ve 4 galibiyet 1 mağlubiyet alan Çekya, 12 puanla 2. sırada yer alıyor.