Güney Afrika, 14 yıl sonra vize aldı

2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri tamamlanmaya yaklaşırken, 6 ülke daha turnuva biletini cebine koydu. Güney Afrika, Katar, İngiltere, S.Arabistan, F.Sahili ve Senegal dev organizasyonda yer alacak. Afrika Elemeleri C Grubu'nda G.Afrika, sahasında Ruanda'yı 3-0 mağlup etti. Thalente Mbatha, Oswin Reagan Appollis ve Evidence Makgopa'nın golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan ekip, 21 puanla grubunu lider tamamladı ve 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası bileti aldı.

28 TAKIM KESİNLEŞTİ

DÜNYA Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 28'e yükseldi. İngiltere, S.Arabistan, Fildişi Sahili, Senegal, Katar, G.Afrika, Yeşil Burun Adaları, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir, Gana ve ev sahibi ülkeler ABD, Kanada, Meksika.