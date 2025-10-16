Muğlalı okçulardan büyük başarı geldi

ANTALYA'DA yapılan 2025 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları büyük başarıya imza attı. Şampiyonaya 4 sporcu ile katılan Muğla ekibinin okçuları gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. 112 kulübün katıldığı şampiyonada Hazal Burun, Songül Lök ve Nilsu Akpınar Büyük Kızlar kategorisinde takım halinde Türkiye 2. olarak gümüş madalya aldı. Büyük Erkekler kategorisinde bireyselde Büyükşehir Spor Kulübü okçusu Emircan Haney'de Türkiye 3. olarak bronz madalya kazandı. Muğla BŞB Spor Kulübü'nün okçuları kulüp müsabakalarında aldıkları başarılı sonuçlardan sonra Milli Takım'da da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Hazal Burun ve Emircan Haney Milli Takım ile 18-19 Ekim'deki 2025 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finali için Çin'in Nanjing şehrine gitti.