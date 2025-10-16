Toprak’ın hedefi zirve

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü kez Dünya Şampiyonu olmaya hazırlanıyor. WSBK'de sezonun 12. ve son etabı, 17-19 Ekim tarihlerinde İspanya'nın 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Toprak, 18 Ekim Cumartesi günkü ilk yarışta birinci olursa en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın derecesine bakılmaksızın 3'üncü dünya şampiyonluğunu ilan edecek. Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışmak üzere Prima Pramac Racing takımı için Yamaha YZRM1 ile anlaştı. Toprak, gelecek sezon Türkiye adına MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olacak.