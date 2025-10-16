Zeynep Sönmez erken veda etti!

TÜRK tenisinin yükselen değeri Zeynep Sönmez, Ningbo Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda şanssız bir şekilde elendi. Zeynep Sönmez, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada 2. turda karşılaştığı Avustralyalı Ajla Tomljanovic'e 7-6, 6-3'lık setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvanın dışında kaldı. Mücadeleye çok iyi başlayan milli raket, Avustralyalı rakibi Ajla Tomljanovic karşısında ilk sette 5-0'lık üstünlük sağladı. Ancak art arda yaptığı hatalar sonucu rakibi, Sönmez'i yakalayarak sette 5-5'lik eşitliği sağladı. Zeynep, 6-5 öne geçmesine rağmen Tomljanovic yeniden beraberliği yakalayarak maçı tiebreak sete götürdü. TİE-BREAK'İ de kaybeden Zeynep, 2. bölümde Avustralyalı rakibine diş geçiremedi ve seti 6-3 maçı da 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

GEÇEN SENE ŞAMPİYON OLDU

MİLLİ raket Zeynep Sönmez, geçen sene Meksika'daki Merida Turnuvası'nda ABD'li 6-2, 6-1 yenerek kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu kazanmıştı.