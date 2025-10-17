Muğlaspor bu hafta Denizli’ye taşınıyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk yenilgisini yaşayan Muğlaspor, pazar günü 24Erzincanspor'u Denizli Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayan yeşil-beyazlılar bu kez Denizli'ye taşınacak. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Muğlasporumuzun 24Erzincanspor ile oynayacağı karşılaşma, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Karşılaşma 19 Ekim Pazar günü saat 15.00'te başlayacaktır. Biletler stadyum önü gişelerinden temin edilecektir" denildi.

