Adem’e ağır şaka

NBA'DE Philadelphia Sixers forması giyen milli basketbolcumuz Adem Bona, ligde çaylaklara yapılan ağır bir şakaya maruz kaldı. Aralarında Joel Embiid ve Andre Drummond gibi yıldızların da bulunduğu takımın veteranları, Adem'in arabasının lastiğini söktü ve arabanın içini de patlamış mısırla doldurdu. Sökülen lastik, Adem'in soyunma odasındaki sandalyesine konuldu. Adem şakayla karşılaştığında "Artık çaylak değilim" şeklinde sitem ederken Drummond ise sezonun henüz başlamadığını ve kendisinin çaylak sayıldığını ifade etti.