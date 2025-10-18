Doğa için yarıştılar

İzmir Çeşme Alaçatı'da 6. kez düzenlenen Alaçatı Windfest, beş gün boyunca süren dopdolu yarışlar ve etkinliklerin ardından görkemli bir ödül töreniyle sona erdi. Sporcular, bu yıl "Doğa için yarışıyoruz" temasıyla yelken açarken, festivalin kapanış gecesi dostluk, çevre duyarlılığı ve spora adanmış bir kutlamaya dönüştü. Törene Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak törende dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

GÖSTERİLER OLDUKÇA İLGİ ÇEKTİ

Çeşme Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibi ve doğa ile uyum mesajını teknik performansla birleştiren Kickboks gösterisi izleyenlere görsel şölen sundu. Çağla Kubat Windsurf Akademi ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlarda sporcular hem Fin Slalom hem de Foil Slalom kategorilerinde büyük bir heyecan yaşattı. Geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan kupalar ve çocuklar için özel etkinlikler, festivali bir çevre hareketi haline getirdi.