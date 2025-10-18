Egeliler zor virajda

BASKETBOL Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekiplerinden Aliağa Petkimspor ve Manisa Basket, 4. hafta maçlarını bugün oynayacak. Hafta içinde Avrupa mesaisinde galip gelen Aliağa Petkim, Türk Telekom ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Telekom ise henüz galibiyetle tanışmayı başaramadı ve 3'te 0 çekerek 15. basamakta bulunuyor. Türk Telekom - Aliağa Petkimspor karşılaşmasını Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör ve Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek. Ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet alırken evindeki 2 maçı da kaybeden Manisa Basket ise Bursaspor deplasmanında terleyecek. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de oynanacak. Ligde Bursaspor'un da Manisa Basket gibi 3 müsabakada 1 galibiyeti bulunuyor.