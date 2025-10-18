Göztepe Basket tam gaz

TÜRKİYE Basketbol 1. Ligi'nde sezona 3'te 3 galibiyetle başladıktan sonra geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında sezonun ilk yenilgisini alan Göztepe, bu mağlubiyeti Kocaeli karşısında telafi etti. Ligin 5. haftasında sahasında Kocaeli BŞB Kağıtspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibini 85-66 mağlup ederek yeniden üst sıralara tırmandı. Göz-Göz'de 20 sayıyla oynayan Ahmet Cantitiz ile 19 sayı atan Barnes ve 16 sayı atan Gueye maçın yıldızları oldu. Göztepe önümüzdeki hafta Ankara Kolejliler'e konuk olacak.