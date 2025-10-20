Altay havalı Tire yaralı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta zor günler yaşayan Altay, İzmir derbisinde Tire 2021 FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk kez 3 puanla tanıştı. Etkili bir futbol oynayan siyahbeyazlılar, 6'da Ali Kızılkuyu ve 90+5'te de Sefa Özdemir'in golleriyle kazandı. Yeni ve temiz bir sayfa açtıklarını belirten teknik direktör Yusuf Şimşek karşılaşmanın ardından Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden tüm futbolcularını kutladığını belirten Şimşek, "Oynanan oyundan son derece memnunum. Tire'de şeytanın bacağını kırdık" dedi. Tire 2021 FK ise taraftarını üzdü.