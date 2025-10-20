Kaf-Kaf tam gaz

Sezon öncesi tarihi borç yüküyle yönetim belirsizliği yaşayan, hiçbir branşında sponsoru olmayan, transfer yasakları bulunup takımları dağılan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka, camiasının desteğiyle kurduğu kadrolarla hem futbol hem voleybolda liglerinde zirveye kuruldu. Tribünden gelen eski yöneticilerden Aygün Cicibaş'ın başkanlığı devraldığı yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün liderliğinde sıfırdan kurduğu takımla zirveye kuruldu. Son maçta Atatürk Stadı'nda çıktığı üst üste üçüncü karşılaşmada Nazillispor'u yeni yıldızı Yasin Uzunoğlu'nun golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, yoluna kayıpsız devam etti.