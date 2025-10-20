Kartal’da hüsran

Süper Lig'de şampiyonluk umuduyla başladığı sezonda henüz ekim ayında zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta büyük hüsran yaşanıyor. Siyah- beyazlılar, milli ara dönüşü evinde konuk ettiği G.Birliği önünde 1-0 öne geçmesine rağmen üç dakikada kalesinde gördüğü 2 golle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Bir maçı eksik Kartal, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşerek yarıştan kopma noktasına geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, G.Birliği yenilgisine büyük tepki gösterirken teknik direktör Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları ise dikkat çekti. Özeleştiride bulunan genç teknik adam "Beklentiye cevap veremeyiz" diye konuştu. "

TEK SORUMLU BENİM"

Yalçın, "Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Konuşacak çok konu var ama zamanı değil. Camianın beklentisi var. Takım da biz de beklentiye cevap verecek pozisyonda değiliz. Oynanan oyunlar tatmin edici değil. Beklentiye cevap veremeyen bir takım ve teknik ekip var. Tek sorumlu benim. Söylenecek en güzel cümle, önümüzde uzun ve zorlu bir yol var" dedi.