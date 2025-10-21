Antrenmanda kalp krizi geçirirerek can veren kaleci toprağa verildi

Edinilen bilgilere göre, Bandırma Sanayispor futbolcuları dün akşam 600 Evler Mahallesi'ndeki sentetik sahada antrenman yaptığı sırada, kaleci Oğuzhan Kamacı şut denemesi esnasında bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden takım arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sahada yapılan Kamacı, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kaleci kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kamacı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kamacı'nın kısa süre önce halı saha maçında da rahatsızlandığı ve bugün için kalp doktoruna randevu aldığı öğrenildi. Genç kalecinin cenazesi bugün Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye futbolcu arkadaşları, spor camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.