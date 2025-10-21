Evinden uzakta hedefe koşuyor

Nesine İkinci Lig Lig Beyaz Grup'ta üst üste 4 galibiyetle zirve yarışına ortak olduktan sonra sezonun ilk yenilgisini geçen hafta İskenderunspor deplasmanında alıp fren yapan Muğlaspor, bu hafta sahasında 24 Erzincanspor önünde hata yapmadı. Yeşilbeyazlı Ege temsilcisi, uzun yıllardır iç saha karşılaşalarını oynadığı emektar Muğla Atatürk Stadı'ndaki tribün inşaatı çalışmaları tamamlanmadığı için bu kez Denizli Atatürk Stadı'nda çıktığı iç saha müsabakasında 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek 1 haftalık ara sonrası çıkışına devam etti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Daha önce iç saha maçlarını Bodrum'da oynayan, bu sezon ilk kez Denizli'de sahaya çıkan Muğla ekibi 8 haftada 5 galibiyetle puanını 17 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu. Muğlaspor'un ilk iki sıradaki 23 puanlı Batman Petrolspor ve 23 puandaki Şanlıurfaspor'dan birer maç eksiği de bulunuyor. İlk haftayı bay geçen Ege ekibini önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Bu hafta Play-Off yarışı veren Adana 01'e konuk olacak Muğlaspor, ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası elemelerinde Manisa FK deplasmanında tur arayacak. Yeşil-beyazlılar, kupa mesaisinin ardından ise ligde bir alt basamağındaki Elazığspor ile iç sahada kritik bir maça çıkacak.