Fredy kabus oldu

Trendyol 1'inci Lig'de zirve yarışını çok yakından ilgilendiren maçta en yakın takipçisi Esenler Erokspor'la deplasmanda karşılaşan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, rakibiyle 1-1 berabere kalıp haftayı lider bitirdi. Yeşil-beyazlılar adına 1 puanı koparan isim ise Angolalı orta saha oyuncusu Fredy oldu.

13 GOL KATKISIYLA LİGİN ZİRVESİNDE

İstanbul deplasmanında çok şık bir aşırtmayla takımını öne geçiren golü atan deneyimli orta saha, maç sonunda alınan beraberliğe üzüldü ancak bu sezon 7 kez ağları sarsıp, 6 asist yaparak adeta 2. baharını yaşadığını gösterdi. 35 yaşındaki futbolcu, 1. Lig'de en çok gol ve asist yapan ikinci futbolcu oldu. Gol ve asist toplamı hesaplandığında ise takımına 13 gol katkısı vererek, bu alanda 1. Lig'in zirvesinde yer aldı. Geçen sezon Eyüpspor'dan transfer edilen Fredy, Süper Lig'de de 33 karşılaşmada ilk 11'de görev alıp 4 gol, 2 asistlik katkı vermesine rağmen küme düşme acısı yaşamıştı. 1. Lig'de vites yükselten deneyimli orta saha, 1 senelik aranın ardından takımını yeniden Süper Lig'e taşımaya çalışacak. Deplasmandan beraberlikle dönen Muğla temsilcisi, 21 puan ve averajla zirvedeki yerini kaybetmedi.