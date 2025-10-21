Göztepe’de irtifa kaybı

Süper Lig'de milli aranın ardından deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya gelen Göztepe, maçı 1-0 kaybetti ve bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Bu maça kadar çıktığı 8 müsabakada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sonlandırdı. 16 puanda kalarak büyük üzüntü yaşayan Göztepe, rakiplerinin kazandığı haftada 3 kritik puan kaybetti. İzmir ekibiyle birlikte üst sıralara oynayan Trabzon, Samsun, F.Bahçe ve Gaziantep'in kayıpsız geçtiği haftada aldığı yenilgiyle iki basamak birden gerileyerek kendini 5. sırada buldu. Göztepe, Alanya ile arasındaki farkın da 3 puana inmesini engelleyemedi ve adeta irtifa kaybetti.

HÜCUMDA SIKINTI YAŞADI

Eksikler nedeniyle dar bir kadroyla Alanya'ya gelen Göz-Göz'de özellikle hücum oyuncularının azlığı teknik direktör Stanimir Stoilov'u hamle yapmakta zorladı. Stoilov milli takımında sakatlanan Sabra'yı kullunamazken, 81'de Janderson'un yerine U19 Takımı için kadroya dahil edilen genç forvet Bouajila'yı oyuna aldı. Ayrıca sakatlığını yeni atlatan Olaitan ise yedek bekledi ve oyuna sonradan dahil oldu.

STANİMİR STOİLOV: YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Stanimir Stoilov, maçın ilk yarısında takımının çok sayıda net gol fırsatı yakaladığını ancak bu fırsatları değerlendiremediklerini belirtti. Genel olarak iyi bir oyun sergilendiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Maçın 60'ıncı dakikasından sonra duran toplarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle son bölümlerde yorgunluğa bağlı savunma hataları maçın kaderini belirledi. Oyuncu değişiklikleri konusunda sınırlı seçeneğe sahibiz. Forvet hattında yapılacak stratejik değişiklikler maçı kazandırabilirdi ancak bu konuda yeterli opsiyon bulunmuyor. Buradan puanla dönebilirdik, takımım yenilgiyi hak etmedi" dedi.

ALLAN GODOİ YAKLAŞIK 1 AY OYNAYAMAYACAK

Alanyaspor karşısında kadroda yer almayan Göz-Göz savunmasının bel kemiklerinden Allan Godoi'nin sakatlığının bulunduğu ortaya çıktı. Deneyimli stoperin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarında forma giymesinin oldukça zor olduğu gelen bilgiler arasında. Kasım ayında verilecek milli takım arasından sonra oynanacak olan Kocaelispor maçında Godoi'nin tam anlamıyla hazır olmasının beklendiği kaydedildi. Brezilyalı stoperin yokluğunda Alanyaspor müsabakasında teknik direktör Stoilov, Heliton ve Bokele'nin yanında 3. stoper olarak Furkan Bayır'ı görevlendirmişti.